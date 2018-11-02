|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Перевозчики просят суд запретить в России сервис BlaBlaCar
13:06
Фото: pogliad.ua
Отечественные перевозчики просят запретить сервис BlaBlaCar, передают российские СМИ.
Как стало известно, в суд уже подано соответствующее заявление. В тексте отмечается, что информацию на сайте и в мобильном приложении BlaBlaCar необходимо включить в число запрещенных материалов.
По данным ТАСС, российские перевозчики подали в суд, настаивая на том, чтобы деятельность BlaBlaCar в нашей стране была запрещена. По мнению заявителей, перевозки с помощью этого сервиса нарушают законодательство РФ.
Заявление, поданное в столичный Таганский районный суд, составили представители нескольких междугородных перевозчиков. Сведения о их иске размещены на официальном портале судов Москвы. В тексте указано, что в качестве истца выступило руководство компании "Транс лайн". К нему решили присоединиться еще двадцать семь фирм и индивидуальных предпринимателей, работающих в этой сфере.
В качестве ответчиков в иске указаны ООО "Комьюто Рус", представляющее в нашей стране сервис BlaBlaCar, и Роскомнадзор.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|