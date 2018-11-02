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Украинские власти объявили траур из-за «преступления» Петра Первого
12:41
Фото: twimg.com
Киевские власти объявили второе ноября траурным днем.
В связи с трагическими событиями 1708 года, когда войска Петра Первого практически уничтожили город Батурин, по всей Украине вспоминали погибших.
Как отмечает Strana.ua, в эфире радиостанций вчера не было развлекательного контента, а на экранах телевизионных каналов можно было увидеть траурную свечу. Ровно в полдень по всей стране объявили минуту молчания.
По словам Петра Порошенко, в начале 18-го века Россия применяла свои "проверенные методы". И спустя столетия, подчеркнул украинский лидер в своем Facebook, Москва продолжает использовать жестокость и агрессию. В результате трагических событий в Батурине погибли порядка пятнадцати тысяч человек. Все они стали жертвами "московской орды", заявил киевский лидер. При этом Порошенко в очередной раз добавил, что Украина продолжает защищать Евросоюз "от болезненных планов" российского руководства.
В 1708 году Батурин, входящий сегодня в состав Черниговской области, представлял собой столицу гетмана Ивана Мазепы. В период Северной войны, которая шла с 1700 по 1721 год, город был взят войсками Александра Меншикова.
Начиная с 1654 года, когда было подписано соответствующее соглашение, Батурин был под протекцией российского царя, сохраняя при этом право на самоуправление, а также свое войско и независимую внутреннюю политику. Однако вскоре после начала войны между Россией и Швецией Мазепа решил перейти на сторону скандинавов. Как только Петр Первый был проинформирован о том, что королю Карлу XII предложена резиденция в Батурине, император направил туда войска, отдав приказ об уничтожении города.
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