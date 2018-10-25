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СМИ: Путин с сомнением отнесся к строительству скоростной дороги в Нижний Новгород
12:13
Фото: sever-strasti.com
Глава российского государства с сомнением отнесся к проекту создания высокоскоростной магистрали до Нижнего Новгорода.
Как информируют "Ведомости", Владимир Путин заговорил об этом в ходе совещания, где обсуждали план развития отечественной магистральной инфраструктуры.
Со ссылкой сразу на несколько источников, включая участников правительственных совещаний, отмечается, что встреча с участием главы РФ состоялась еще в минувшем сентябре. В ходе совещания Владимир Путин отдал правительству поручение о новом рассмотрении этого проекта по созданию ВСМ. В президентском поручении, в частности, говорится о плановой операционной безубыточности данного проекта как об условии выделения средств из федерального бюджета.
ВСМ в будущем может соединить Москву и Нижний Новгород. Вместе с тем, будет использоваться и действующая сейчас железная дорога. Созданная на участке Железнодорожный – Гороховец магистраль в результате станет частью ВСМ "Евразия", пролегающей между столицами Германии и Китая. Стоимость работ может превысить 620 миллиардов рублей.
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