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Франция и Германия обвинили РФ в атаке на беспилотник миссии ОБСЕ
1.11.2018 22:38
Фото: flexcom.ru
Россия и ополченцы на востоке Украины ответственны за атакованный беспилотник миссии ОБСЕ, заявили представители властей Германии и Франции, опубликовав совместное заявление.
Как сообщает сегодня агентство Associated Press, мнение официального Берлина и Парижа основано на неких данных, оказавшихся в их распоряжении.
В совместном заявлении Парижа и Берлина отмечается, что собранные данные свидетельствуют о том, что дрон был сбит по вине российской стороны и сепаратисты, которым Москва продолжает оказывать поддержку. По мнению германского и французского руководства, инцидент необходимо рассматривать как "явное нарушениее" в отношении специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине.
Как заявили ранее в ОБСЕ, дрон мониторинговой миссии был сбит в минувшую субботу, 27 октября. В тот момент беспилотник двигался вместе с семью грузовыми машинами, которые ехали близ российско-украинской границы.
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