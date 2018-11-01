Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Франция и Германия обвинили РФ в атаке на беспилотник миссии ОБСЕ

1.11.2018 22:38

Фото: flexcom.ru



Россия и ополченцы на востоке Украины ответственны за атакованный беспилотник миссии ОБСЕ, заявили представители властей Германии и Франции, опубликовав совместное заявление.



Как сообщает сегодня агентство Associated Press, мнение официального Берлина и Парижа основано на неких данных, оказавшихся в их распоряжении.



В совместном заявлении Парижа и Берлина отмечается, что собранные данные свидетельствуют о том, что дрон был сбит по вине российской стороны и сепаратисты, которым Москва продолжает оказывать поддержку. По мнению германского и французского руководства, инцидент необходимо рассматривать как "явное нарушениее" в отношении специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине.



Как заявили ранее в ОБСЕ, дрон мониторинговой миссии был сбит в минувшую субботу, 27 октября. В тот момент беспилотник двигался вместе с семью грузовыми машинами, которые ехали близ российско-украинской границы.



Автор: Злата Богатова

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