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Болтон: Китай может копировать российское оружие
31.10.2018 23:09
Фото: flnka.ru
Китайские специалисты могут пытаться копировать современное российское оружие, заявил советник президента Соединенных Штатов по вопросам нацбезопасности Джон Болтон.
Высказывания такого рода прозвучали в ходе заседании американского общества им. Александра Гамильтона.
По мнению Джона Болтона, оформляя сделки по приобретению современного оружия с Российской Федерацией, китайские специалисты наверняка рассчитывают скопировать их технологии в целях наращивания возможностей и мощи собственного вооружения.
Советник главы США также выразил уверенность в том, что китайцы способны поступать аналогично "и со многими американскими товарами и компаниями". Болтон считает, что китайские специалисты "крадут интеллектуальную собственность", копируя наиболее интересные достижения, а потом продают соответствующее вооружение по ценам, более низким, чем у России.
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