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Названо имя нового спецпосланника ООН по Сирии
31.10.2018 22:03
Фото: voanews.com
Генеральный секретарь ООН принял решение о назначении нового спецпосланника по Сирии, передает агентство "Интерфакс".
Как стало известно, Стаффана де Мистуру на этом посту сменит норвежец Гейр Педерсен.
Генсек ООН Антониу Гутерриш утвердил на пост специального посланника этой всемирной организации по Сирии норвежца Гейра Педерсена. Гейру Педерсену предстоит сменить на этом посту Стаффана де Мистуру. Ранее 71-летний итальянский дипломат выразил намерение уйти в отставку по личным причинам. Предполагалось, что это случится в последних числах ноября.
Пока остается неизвестным, будет ли де Мистура оставаться на посту вплоть до конца следующего месяца, либо Гейру Педерсену предстоит незамедлительно приступить к деятельности в новом качестве.
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