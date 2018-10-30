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МИД Дании отзывает посла из Ирана
10:45
Фото: bestwanderlust.com
Датского посла в Иране отозвали для консультаций на фоне продолжающегося конфликта с руководством Ирана, сообщает ТАСС.
По словам главы внешнеполитического ведомства королевства Андерс Самуэльсен, официальный Копенгаген намерен настаивать на введении ЕС санкций в отношении Тегерана.
МИД Дании объявил об отзыве своего посла в Иране для проведения консультаций, заявил глава ведомства Андерс Самуэльсен. Дипломат рассказал об этом в ходе пресс-конференции, созванной после вероятного нападения, которое намеревались совершить иранские спецслужбы. Согласно данным датской стороны, эта операция планировалась на территории королевства.
Отметив, что принятое дипломатическое решение является сильным и при этом достаточно необычным, датский министр подчеркнул, что Копенгаген намерен настаивать на введении новых санкций в отношении иранских властей со стороны ЕС. Даже если в Тегеране отрицают эту информацию, все равно к инциденту причастно руководство Ирана, демонстрируя "совершенно неприемлемое поведение", подчеркнул Самуэльсен.
Ранее представители датского руководства обвинили спецслужбы Ирана в планировании нападения на главу "Арабского движения борьбы за освобождение Ахваза". По подозрению в подготовке нападения на лидера этого сепаратистского объединения, действующего в Иране, в Гетеборге (Швеция) несколько дней назад задержали норвежца с иранскими корнями.
Иранские дипломаты, отреагировав на заявления Копенгагена, решительно отвергли все подозрения.
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