Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Пентагоне отреагировали на обвинения в применении коалицией в Сирии запрещенного белого фосфора

29.10.2018 22:34

Фото: alterinfo.net



В Пентагоне отказались подтвердить сведения о том, что возглавляемая Соединенными Штатами коалиция могла применять снаряды с белым фосфором в Сирии.



С соответствующим заявлением выступил начальник штаба операции "Непоколебимая решимость".



В американском оборонном ведомстве прокомментировали сообщения об ударе по сирийской провинции Дейр-эз-Зор. По данным СМИ, в ходе этой атаки использовались боеприпасы, в состав которых входит запрещенный белый фосфор. Первым такие сведения опубликовало новостное агентство SANA.



Как подчеркнул полковник американских сухопутных войск Шон Райан, возглавляющий штаб проводимой в Ираке и Сирии операции "Непоколебимая решимость", такая информация не соответствует действительности.



Напомним, вскоре после того, как агентство SANA проинформировало об ударе по городу Хаджин, сирийские дипломаты направили официальное послание на имя генсека ООН. В тексте представители официального Дамаска выразили решительное осуждение деятельности коалиции, использующей запрещенные боеприпасы. В документе также указывалось, что в результате применения белого фосфора погибли женщины и дети.



Автор: Злата Богатова

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