Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Москве прокомментировали отказ Меркель баллотироваться на новый срок

29.10.2018 18:10

Фото: akamaihd.net



Вряд ли в ближайшее время Ангела Меркель покинет пост германского канцлера, считает председатель комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев.



Вместе с тем, из-за проблем, нарастающих внутри правящей коалиции, в ФРГ могут состояться досрочные выборы.



Ранее Ангела Меркель объявила о том, что не намерена баллотироваться в бундестаг в 2021 году, чтобы претендовать на новый срок в качестве канцлера (на сегодняшний день она находится на этом посту уже четвертый раз).



По словам канцлера, она также не планирует выдвигать собственную кандидатуру на должность главы Христианско-демократического союза (ХДС), съезд которой состоится уже в начале декабря, и не собирается претендовать на какие-либо другие политические посты. Как пишут германские средства массовой информации, заявление было сделано после неудовлетворительных для партии Меркель результатов выборов в федеральной земле Гессен. Хотя партия и лидировала, отмечался существенный спад.



Как отметил Косачев, мнение которого приводит агентство "Интерфакс", в ФРГ сейчас "закачался" коалиционный партнер - Социал-демократическая партия Германии (СДПГ). Учитывая, что зреет внутреннее недовольство, последние электоральные провалы увязывают именно с участием в большой коалиции с Христианско-демократическим союзом (ХДС). Поэтому вполне вероятно, что социал-демократы примут решение о выходе из объединения.



Автор: Злата Богатова

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