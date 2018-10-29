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В Москве прокомментировали отказ Меркель баллотироваться на новый срок
29.10.2018 18:10
Фото: akamaihd.net
Вряд ли в ближайшее время Ангела Меркель покинет пост германского канцлера, считает председатель комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев.
Вместе с тем, из-за проблем, нарастающих внутри правящей коалиции, в ФРГ могут состояться досрочные выборы.
Ранее Ангела Меркель объявила о том, что не намерена баллотироваться в бундестаг в 2021 году, чтобы претендовать на новый срок в качестве канцлера (на сегодняшний день она находится на этом посту уже четвертый раз).
По словам канцлера, она также не планирует выдвигать собственную кандидатуру на должность главы Христианско-демократического союза (ХДС), съезд которой состоится уже в начале декабря, и не собирается претендовать на какие-либо другие политические посты. Как пишут германские средства массовой информации, заявление было сделано после неудовлетворительных для партии Меркель результатов выборов в федеральной земле Гессен. Хотя партия и лидировала, отмечался существенный спад.
Как отметил Косачев, мнение которого приводит агентство "Интерфакс", в ФРГ сейчас "закачался" коалиционный партнер - Социал-демократическая партия Германии (СДПГ). Учитывая, что зреет внутреннее недовольство, последние электоральные провалы увязывают именно с участием в большой коалиции с Христианско-демократическим союзом (ХДС). Поэтому вполне вероятно, что социал-демократы примут решение о выходе из объединения.
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