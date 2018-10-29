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Японская принцесса потеряла титул после свадьбы с офисным работником
29.10.2018 14:43
Фото: tvzvezda.ru
Японская принцесса Аяко перестала считаться членом императорской семьи. Она утратила титул, чтобы выйти замуж по любви. Избранником принцессы стал 32-летний сотрудник судоходной компании Nippon Yusen Кэй Мория.
В качестве приданого из государственной казны дочери двоюродного брата японского императора было выделено примерно 950 тысяч долларов.
Свадебная церемония 28-летней принцессы Аяко и работника судоходной компании состоялась Токио. Для официальной части был выбран столичный синтоистский храм Мэйдзи, в котором собрались около тридцати приглашенных - родственники и самые близкие друзья пары. Торжественное событие в прямом эфире транслировали национальные каналы.
Свадьба проводилась по синтоистским ритуалам, однако молодожены обменивались обручальными кольцами на западный лад. По данным японских СМИ, на невесте было пышное парчовое кимоно придворной дамы эпохи Хэйан (период с 794 по 1185 гг.), а прическа, выполненная в соответствии с модой того времени, дополняла образ. На женихе был европейский наряд включающий сюртук, жилет и брюки в полоску.
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