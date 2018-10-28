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В ЦАР повстанцы требуют вывода российских военных
28.10.2018 22:38
Фото: presstv.ir
В Центральноафриканской республике (ЦАР) мусульманские повстанцы выдвинули властям жесткий ультиматум. Мятежники требуют от правительства вывода российских военных с территории, которую контролируют подразделения повстанцев. Речь идет о двухдневном сроке.
Как стало известно, главарь военной группировки мусульманских повстанцев "Селека" (ранее она была переименована и носит название CNDS) Абдулай Хиссен заявил о том, что дает двое суток правительственным войскам, а также российским военным, чтобы они покинули все территории в регионе, контролируемые мятежниками.
По данным зарубежных СМИ, лидер повстанцев выдвинул ультиматум после того, как с поста председателя парламента страны был отстранен мусульманин. В заявлении Хиссена высказываются обвинения в адрес президента ЦАР Фостен-Аршанжа Туадеры, который является христианином. В частности, глава мятежников говорит о неком заговоре, который лидер государства осуществил с помощью "наемников из России".
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