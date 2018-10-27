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Российские «Самарканды» будут развернуты над Белоруссией и Калининградом


13:18
Российские «Самарканды» будут развернуты над Белоруссией и КалининградомФото: nia-sevastopol.ru

В тринадцати частях будут развернуты новейшие комплексы радиоэлектронной подавления (РЭП) "Самарканд", передают российские СМИ.

В частности, их охват будет включать территории Калининграда и даже Белоруссии.

Как указано в извещении о проведении закрытого аукциона на монтаж оборудования, которое опубликовано на сайте госзакупок, отечественное военное ведомство собирается разместить РЭБ сразу на нескольких стратегически важных направлениях, в частности, под Калининградом и на территории Белоруссии.

Предполагается, что комплексы будут введены в строй в самое ближайшее время - в документе указан срок до 10 ноября текущего года. Начальная стоимость этого контракта, который предусматривает доработку, монтаж и подключение составных частей комплекса РЭБ (радиоэлектронной борьбы) к системе передачи данных, составляет более шестидесяти миллионов рублей.

Как отмечает агентство "Интерфакс", исполнитель должен будет обеспечить работу указанных комплексов в тринадцати военных частях, включая те, которые дислоцируются в Приморье, под Мурманском и Нижним Новгородом, а также в самой западной точке нашей страны.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 168

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