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Российские «Самарканды» будут развернуты над Белоруссией и Калининградом
13:18
Фото: nia-sevastopol.ru
В тринадцати частях будут развернуты новейшие комплексы радиоэлектронной подавления (РЭП) "Самарканд", передают российские СМИ.
В частности, их охват будет включать территории Калининграда и даже Белоруссии.
Как указано в извещении о проведении закрытого аукциона на монтаж оборудования, которое опубликовано на сайте госзакупок, отечественное военное ведомство собирается разместить РЭБ сразу на нескольких стратегически важных направлениях, в частности, под Калининградом и на территории Белоруссии.
Предполагается, что комплексы будут введены в строй в самое ближайшее время - в документе указан срок до 10 ноября текущего года. Начальная стоимость этого контракта, который предусматривает доработку, монтаж и подключение составных частей комплекса РЭБ (радиоэлектронной борьбы) к системе передачи данных, составляет более шестидесяти миллионов рублей.
Как отмечает агентство "Интерфакс", исполнитель должен будет обеспечить работу указанных комплексов в тринадцати военных частях, включая те, которые дислоцируются в Приморье, под Мурманском и Нижним Новгородом, а также в самой западной точке нашей страны.
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