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В Стамбуле проходит саммит глав РФ, Турции, ФРГ и Франции по Сирии
17:32
Фото: newsru.co.il
В Стамбуле проходит четырехсторонний саммит по Сирии, передает агентство "Интерфакс".
Участниками встречи, впервые состоявшейся в таком формате, стали главы РФ, ФРГ, Франции и Турции.
Саммит, посвященный урегулированию в САР, проводится во дворце Вахдеттин на Босфоре. Предполагается, что главам РФ, ФРГ, Франции и Турции предстоит обсуждать различные вопросы, связанные с обстановкой на территории Сирии, на протяжении трех часов.
До начала четырехсторонней встречи уже состоялся ряд контактов участников саммита. В частности, глава российского государства незадолго до вылета в Стамбул провел телефонную беседу с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Прибыв в Турцию, Владимир Путин встретился с главой страны Реджепом Тайипом Эрдоганом и немецким канцлером Ангелой Меркель.
После завершения саммита участники сделают совместное заявление.
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