Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Великобритании умер последний корги Елизаветы II

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Фото: adme.ru



В Виндзорском замке больше не осталось вельш-корги пемброк, передает ТАСС. Умерла последняя представительница этой породы, любимая собака британской королевы Елизаветы II по кличке Уиспер.



В прошлом животное принадлежало егерю королевской резиденции Сандрингем.



В 2016 году, когда егерь Билл Фенвик скончался, Елизавета II взяла Уиспер к себе. Как отмечает Daily Express, супруга Фенвика в прошлом всегда брала на попечение королевских вельш-корги, когда Елизавета II находилась в отъезде. Уиспер был хорошо знаком королеве. Собаку, отличавшуюся большим дружелюбием, Елизавета II даже брала на встречи с зарубежными политиками, которые приезжали в Лондон с официальными визитами.



Несколько недель назад самочувствие Уиспера начало ухудшаться, пишет газета. Не так давно в Виндзорский замок экстренно прибыли ветеринары, но им не удалось спасти пса, собака умерла.



Напомним, в апреле этого года королева лично приняла решение об усыплении 14-летнего Уиллоу, страдавшего от рака. Собака была последним из вельш-корги, которых Елизавета II воспитывала сама. Как писали тогда британские СМИ, смерть этого животного особенно опечалила королеву, ведь Уиллоу был для монарха последней связью с родителями. Дело в том, что четырнадцатилетний Уиллоу был последним из так называемой "королевской линии" - потомков питомицы Сьюзен, подаренной Елизавете на восемнадцатилетие ее отцом - королем Георгом VI.



В настоящее время у 92-летней британской королевы проживают лишь двое дорги - метисов корги и таксы, которых зовут Вулкан и Кэнди. В прошлом у Елизаветы II одновременно проживало до тринадцати собак, но несколько лет назад она решила, что не будет заводить новых животных, чтобы они не оставались без хозяйки после ее кончины.



Автор: Злата Богатова

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