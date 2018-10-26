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Путин высказался о сносе цыганских поселков


26.10.2018 21:27
Путин высказался о сносе цыганских поселковФото: rbc.ru

Решать вопросы, связанные с криминализацией цыганских поселков, надо крайне аккуратно, заявил глава российского государства Владимир Путин.

По словам президента РФ, в данном случае необходимо действовать, строго соблюдая интересы граждан.

Ранее руководитель Федеральной национально-культурной автономии российских цыган Надежда Деметер пожаловалась Владимиру Путину на снос домов в цыганских поселках, который продолжается в различных регионах страны. Тема была поднята в ходе заседания Совета по межнациональным отношениям.

Как заявил глава российского государства, представители цыганского населения должны в полной мере пользоваться правом на нормальное жилье и образование, чтобы не допускать криминализации мест их проживания. При этом Путин обозначил этот вопрос как достаточно острый, а существующую назвал "общей недоработкой". Президент указал, что упустили время, когда надо было "с этими людьми" работать. Ведь сейчас они, к сожалению, довольно часто вовлекающимися в криминальную сферу, отметил Путин.

По словам Путина, необходимо прямо говорить о том, что некоторые представители цыганского народа "профессионально занимаются распространением наркотиков". Именно поэтому многие люди просто не хотят видеть их в качестве соседей. В этом заключается "проблема всего общества, проблема эффективности работы правоохранительных органов и так далее", констатировал президент.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 232

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