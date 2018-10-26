Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Путин высказался о сносе цыганских поселков

26.10.2018 21:27

Фото: rbc.ru



Решать вопросы, связанные с криминализацией цыганских поселков, надо крайне аккуратно, заявил глава российского государства Владимир Путин.



По словам президента РФ, в данном случае необходимо действовать, строго соблюдая интересы граждан.



Ранее руководитель Федеральной национально-культурной автономии российских цыган Надежда Деметер пожаловалась Владимиру Путину на снос домов в цыганских поселках, который продолжается в различных регионах страны. Тема была поднята в ходе заседания Совета по межнациональным отношениям.



Как заявил глава российского государства, представители цыганского населения должны в полной мере пользоваться правом на нормальное жилье и образование, чтобы не допускать криминализации мест их проживания. При этом Путин обозначил этот вопрос как достаточно острый, а существующую назвал "общей недоработкой". Президент указал, что упустили время, когда надо было "с этими людьми" работать. Ведь сейчас они, к сожалению, довольно часто вовлекающимися в криминальную сферу, отметил Путин.



По словам Путина, необходимо прямо говорить о том, что некоторые представители цыганского народа "профессионально занимаются распространением наркотиков". Именно поэтому многие люди просто не хотят видеть их в качестве соседей. В этом заключается "проблема всего общества, проблема эффективности работы правоохранительных органов и так далее", констатировал президент.



Автор: Злата Богатова

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