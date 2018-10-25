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Минобороны обвинило США в атаке Хмеймима беспилотниками
25.10.2018 18:55
Фото: defencesa.com
Атаковавшие Хмеймим беспилотники управлялись с самолета-разведчика Соединенных Штатов, передает ТАСС со ссылкой на заявление управление замглавы отечественного военного ведомства Александра Фомина. По данным Минобороны РФ, когда дронам пришлось испытать на себе действие российских систем радиоэлектронного подавления, устройства перевелись в режим ручного управления.
Как заявил генерал-полковник Александр Фомин, тринадцать беспилотников тогда выступили единым боевым порядком. По словам замминистра обороны РФ, устройства управлялись общей командой, и практически одновременно в акватории Средиземного моря барражировал самолет-разведчик Poseidon-8 Соединенных Штатов. Фомин отметил, что американское военное воздушное судно находилось там на протяжении восьми часов.
Обстоятельствах инцидента, случившегося в Сирии в самом начале этого года, замглавы отечественного оборонного министерства комментировал в ходе Сяншаньского форума по безопасности, который сейчас проходит в китайской столице.
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