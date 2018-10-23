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Путин на встрече с Болтоном напомнил об оливках на гербе США
23.10.2018 22:33
Фото: etsystatic.com
Глава российского государства Владимир Путин напомнил помощнику американского коллеги по вопросам нацбезопасности Джону Болтону о надписи, имеющейся на гербе Соединенных Штатов. Слова гласят: "единство в многообразии", и учитывая это, важно заниматься поиском точек соприкосновения, даже при отличающихся подходах, заявил глава РФ.
Во время официальной встречи с Джоном Болтоном Владимир Путин напомнил ему о словах "единство в многообразии", которые присутствуют на американском гербе. По мнению главы РФ, эту надпись можно воспринимать как призыв к поиску точек соприкосновения, несмотря на разницу в подходах.
Путин также заговорил об орлане на американском гербе, который с одной стороны удерживает тринадцать стрел. С другой стороны можно увидеть ветвь с тринадцатью оливками, которая олицетворяет миролюбивую политику. Глава российского государства спросил американского деятеля о том, не склевал ли этот орлан все тринадцать оливок. Слова о том, что в распоряжении птицы на сегодняшний день могли остаться лишь стрелы, были встречены смехом присутствовавших на встрече делегаций.
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