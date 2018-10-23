Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Путин на встрече с Болтоном напомнил об оливках на гербе США

23.10.2018 22:33

Фото: etsystatic.com



Глава российского государства Владимир Путин напомнил помощнику американского коллеги по вопросам нацбезопасности Джону Болтону о надписи, имеющейся на гербе Соединенных Штатов. Слова гласят: "единство в многообразии", и учитывая это, важно заниматься поиском точек соприкосновения, даже при отличающихся подходах, заявил глава РФ.



Во время официальной встречи с Джоном Болтоном Владимир Путин напомнил ему о словах "единство в многообразии", которые присутствуют на американском гербе. По мнению главы РФ, эту надпись можно воспринимать как призыв к поиску точек соприкосновения, несмотря на разницу в подходах.



Путин также заговорил об орлане на американском гербе, который с одной стороны удерживает тринадцать стрел. С другой стороны можно увидеть ветвь с тринадцатью оливками, которая олицетворяет миролюбивую политику. Глава российского государства спросил американского деятеля о том, не склевал ли этот орлан все тринадцать оливок. Слова о том, что в распоряжении птицы на сегодняшний день могли остаться лишь стрелы, были встречены смехом присутствовавших на встрече делегаций.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 244

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 07:45 КСИР: Эр-Рияд пытается отвлечь внимание от убийства Хашкаджи

КСИР: Эр-Рияд пытается отвлечь внимание от убийства Хашкаджи 23.10.2018 09:56 Трамп попросил считать его националистом

Трамп попросил считать его националистом 21.10.2018 15:42 WP: Зятя Трампа отстранили от дела Хашкаджи из-за связей с саудовским принцем

WP: Зятя Трампа отстранили от дела Хашкаджи из-за связей с саудовским принцем 21.10.2018 13:26 Турецкие власти намерены обнародовать доказательства по делу Хашкаджи

Турецкие власти намерены обнародовать доказательства по делу Хашкаджи 20.10.2018 12:35 В Саудовской Аравии по делу Хашкаджи задержаны 18 человек