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Трамп попросил считать его националистом
23.10.2018 09:56
Фото: cloudinary.com
Глава Соединенных Штатов назвал себя националистом, передает ТАСС.
Сделав такое заявление, американский лидер противопоставил себя сторонникам глобализации. С соответствующими высказываниями Дональд Трамп обратился к участникам митинга в Техасе.
По словам Дональда Трампа, радикальные демократы стремятся к тому, чтобы власть оказалась в руках коррумпированных глобалистов. Американский президент пояснил, что глобалисты - это те, кто "не заботится о своей собственной стране", но при этом "хочет, чтобы дела шли хорошо во всем мире".
Ставшее на сегодняшний день несколько старомодным слово "националист", учитывая вышесказанное, вполне можно применить к главе США, подчеркнул Трамп. Американский президент добавил, что ему нравится это слово, хоть в последнее время и считается, что это не нужно использовать.
По данным американских СМИ, речь Трампа участники встретили с одобрением. После завершения выступления президента они начали скандировать слово "США".
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