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Сахалинские следователи ищут убийцу годовалой девочки
20.10.2018 16:51
Фото: vk.me
На Сахалине устанавливают обстоятельства гибели годовалого ребенка, передают региональные СМИ.
Тело девочки с явными признаками смерти насильственного характера было найдено накануне утром на территории населенного пункта Шебунино.
По итогам предварительной проверки следственные органы Невельского района Сахалинской области уже возбудили уголовное дело по статье об убийстве ребенка.
Как сообщили в региональном СК СКР, сигнал в оперативные службы поступил примерно в 10:32 по местному времени. Прибыв к месту ЧП, сотрудники полиции установили, что в мусорном контейнере, расположенном на расстоянии около ста метров от дома № 9 по улице Дачной, находится тело девочки с признаками убийства.
По мнению экспертов, погибшему ребенку было чуть более года. Информации о том, что стало причиной смерти, из официальных источников пока не поступало. Следователи приступили к работе по выяснению всех обстоятельств инцидента и установлению лиц, которые могут быть причастны к преступлению.
В город Невельск направлена группа следователи-криминалистов из Южно-Сахалинска, которые будут оказывать коллегам помощь в расследовании, отметили в ведомстве.
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