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В Кенсингтонском дворце прошла закрытая вечеринка для подростков
13:23
Фото: vk.me
В Кенсингтонском дворце состоялась закрытая вечеринка для десяти подростков. Необычное мероприятие решили провести принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон, передают британские СМИ.
Гостями праздника стали ребята, отличившиеся во время конкурса Teen Hero Award.
В число тех, кто получил приглашения на закрытую вечеринку к принцу Уильяму и Кейт Миддлтон, вошли ребята возраста двенадцати-семнадцати лет. Все они принимали участие в творческом состязании Teen Hero Award, которое каждый год проводит BBC Radio 1. Среди гостей, в частности, была прикованная к инвалидному креслу Лили Райс. Несмотря на ее ограниченные возможности, девочку регулярно можно увидеть в соревнованиях по мотокроссу, где она уверенно выполняет сложнейшие трюки.
Беседуя с подростками, принц Уильям рассказал, что нередко звонит на BBC Radio 1. Представляясь другим именем, он просит поставить любимые песни и даже принимает участие в различных конкурсах.
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