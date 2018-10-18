|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Триполи продолжаются вооруженные столкновения
18.10.2018 19:36
Фото: ctvnews.са
В ливийской столице вступили в вооруженные столкновения члены противоборствующих группировок, передают зарубежные СМИ. По мнению экспертов, обострение обстановки в Триполи может крайне негативно сказаться на реализации ранее достигнутых договоренностей о перемирии.
Как передает телевизионный канал Al Arabiya, в ливийской столице на протяжении последних суток продолжаются вооруженные столкновения между противоборствующими группировками. Со ссылкой на собственные источники в Триполи телеканал отмечает, что причиной обострения обстановки стало убийство Хейри Ханкуры, который являлся одним из самых влиятельных полевых командиров группировки "Революционные бригады Триполи" (РБТ)
Покушение на Хейри Ханкуру было совершено рядом с гостиницей Radisson, которая находится в центре Триполи. Спустя некоторое время сторонники Ханкуры взяли в плен, а потом расправились с двумя членами противоборствующей группировки.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|