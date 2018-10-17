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МИД: Россия отвергает обвинения в причастности к взлому архивов Islam Channel
17.10.2018 23:30
Фото: moyby.com
Москва решительно отвергает все обвинения в причастности российских спецслужб к хакерской атаке на британский телеканал Islam Channel.
Как передает РИА Новости, с соответствующим заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По словам Марии Захаровой, на фоне продолжающейся истерики вокруг так называемого дела Скрипалей, вслед за многочисленными вбросами "для поддержания тонуса русофобов" требуются некие новые инсинуации. Российские дипломаты в британской столице ранее напрямую обсудили с руководством канала прозвучавшие обвинения. Как оказалось, инцидент случился еще в 2015 году.
Официальный представитель отечественного дипломатического ведомства отметила, информационная утечка из архива Islam Channel произошла в результате взлома компьютеров. Расследование по этому поводу проводили британские спецслужбы. Захарова отметила, что они на протяжении пяти месяцев тогда пользовались неограниченным и при этом практически бесконтрольным доступом к серверам телевизионного канала.
По итогам разбирательства было установлено, что архив Islam Channel пострадал от действий профессиональных кибер-преступников. При этом атака, как процитировала Захарова официальное заявление, скорее всего, была "организована государством". Представительница МИД отметила, что по каким-то причинам британские спецслужбы почему-то не назвали это государство. О том, что к инциденту якобы причастна РФ, руководство канала узнало лишь в начале октября из прессы.
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