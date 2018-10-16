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Бывший украинский министр заявил, что Киев опозорен на весь мир
09:11
Фото: infox.ru
"Позор на весь мир" переживает сейчас Украина, заявил Евгений Червоненко, в прошлом возглавлявший министерство транспорта и связи страны. Поделившись своим мнением о сегодняшнем состоянии Незалежной в эфире телевизионного канала "112 Украина", он, в частности, напомнил о предложении президента Петра Порошенко лишить депутатов неприкосновенности.
Как убежден экс-министр, его государство переживает настоящий "позор на весь мир". По словам Евгения Червоненко, киевские власти ведут себя мерзко. Парламентарии успели дискредитировать себя, когда выразили готовность лишиться неприкосновенности, однако потом "тушевались".
Червоненко также отметил, что у Украины не будет будущего, пока в стране на уровне национальной идеи не воспринмматься принцип о том, что законы одни для всех. По словам бывшего главы ведомства, сейчас все, "кто хотят работать, бороться, побеждать" — стремятся выехать за пределы страны. Кроме того, в будущем не исключен и сценарий, отработанный в Югославии.
По словам украинского деятеля, основной причиной отставания от Европы, к которой так стремится киевское руководство, являются действия политиков - они считают приемлемым разводить коррупцию и отвергать мораль, шагая при этом по головам ради собственной выгоды.
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