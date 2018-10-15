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Ярош выводит с передовой в Донбассе‍ два батальона


08:31
Ярош выводит с передовой в Донбассе‍ два батальонаФото: belvpo.com

Дмитрий Ярош объявил о том, что выводит с передовой в Донбассе два батальона так называемой Украинской Добровольческой Армии (УДА).

Соответствующее заявление главаря "Правого сектора" (в РФ деятельность организации признана экстремистской и официально запрещена), публикует "Обозреватель".

Подчеркнув, что на сегодняшний день "война продолжается", Дмитрий Ярош объявил о выводе 5 и 8 отдельных батальонов Украинский Добровольческой Армии с передовой на востоке страны. При этом экстремист отметил, что приоритетными целями УДА сейчас представляется работа по формированию "территориальных отрядов обороны", а также консолидация имеющихся резервов в некий "единый ударный кулак".

По словам Яроша, он с недоверием относится к попыткам разрешить тянущийся уже несколько лет конфликт дипломатическим путем, поэтому ожидает наступления ВСУ. Лидер экстремистской группировки также отметил, что украинская сторона сейчас неэффективно использует бывших добровольцев.

Напомним, в середине минувшего лета на юго-востоке Украины было объявлено "Хлебное перемирие". Очередные договоренности о прекращении огня в целях уборки урожая стали уже третьей попыткой за текущий год прекратить перестрелки, но с обеих сторон до сих пор слышатся взаимные обвинения в нарушении условий перемирия.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 157

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