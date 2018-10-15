|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Ярош выводит с передовой в Донбассе два батальона
08:31
Фото: belvpo.com
Дмитрий Ярош объявил о том, что выводит с передовой в Донбассе два батальона так называемой Украинской Добровольческой Армии (УДА).
Соответствующее заявление главаря "Правого сектора" (в РФ деятельность организации признана экстремистской и официально запрещена), публикует "Обозреватель".
Подчеркнув, что на сегодняшний день "война продолжается", Дмитрий Ярош объявил о выводе 5 и 8 отдельных батальонов Украинский Добровольческой Армии с передовой на востоке страны. При этом экстремист отметил, что приоритетными целями УДА сейчас представляется работа по формированию "территориальных отрядов обороны", а также консолидация имеющихся резервов в некий "единый ударный кулак".
По словам Яроша, он с недоверием относится к попыткам разрешить тянущийся уже несколько лет конфликт дипломатическим путем, поэтому ожидает наступления ВСУ. Лидер экстремистской группировки также отметил, что украинская сторона сейчас неэффективно использует бывших добровольцев.
Напомним, в середине минувшего лета на юго-востоке Украины было объявлено "Хлебное перемирие". Очередные договоренности о прекращении огня в целях уборки урожая стали уже третьей попыткой за текущий год прекратить перестрелки, но с обеих сторон до сих пор слышатся взаимные обвинения в нарушении условий перемирия.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|