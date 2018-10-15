|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Сирии террористы атаковали лагерь беженцев, взяв в плен 700 человек
15.10.2018 23:16
Фото: kurdistan.ru
Из-за бездействия проамериканских сил террористами были взяты в плен около семисот человек, передает ТАСС.
Как заявили представители российского Минобороны, боевикам дали возможность установить свой контроль над частью берега Евфрата протяженностью порядка двадцати километров.
Двадцатикилометровый участок берега между селениями Эс-Суса и Хаджин был захвачен террористами по причине бездействия проамериканских сил, указали в отечественном оборонном ведомстве. Об обстановке, которая складывается в этом районе, журналистам рассказал генерал-лейтенант Владимир Савченко, возглавляющий Центр по примирению враждующих сторон в САР. По его словам, несмотря на все утверждения Соединенных Штатов о разгроме экстремистов, отдельные районы Сирии все еще продолжают контролироваться боевиками.
Международная коалиция и проамерикански настроенные курдские формирования Сирийских демократических сил лишь имитируют борьбу с группировкой "Исламского государства" (ИГ, деятельность официально запрещена в России), в сирийской провинции Дэйр-эз-Зор. На фоне такого бездействия несколько суток назад экстремисты атаковали лагерь беженцев, расположенный близ Эль-Бахра. В результате боевиками были взяты в плен и вывезены в Хаджин порядка семисот человек.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|