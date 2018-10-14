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Навальному будут предъявлены обвинения по делу о клевете


15:18
Навальному будут предъявлены обвинения по делу о клеветеФото: molgvardia.ru

Навальному будут предъявлены обвинения по уголовному делу о клевете, рассказал сам оппозиционер в своем блоге.

По словам политика, он вызван на допрос по делу, которое возбудили еще в 2016 году.

Сутки назад вышедший из-под административного ареста Алексей Навальный рассказал о том, что его обвинят в клевете. По словам оппозиционера, обвинения могут быть ему предъявлены в рамках уголовного дела, возбужденного в 2016 году.

В своем блоге политик отметил, что его уже вызвали на допрос. Следователь МВД связался с адвокатом, который представляет интересы Навального. По его словам, во время этого визита ему и предъявят обвинения. При этом оппозиционер отметил, что арест по данной уголовной статье не предусмотрен, речь может идти лишь о громадных штрафах.

Напомним, в мае 2016 года для возбуждения уголовного дела, расследованием которого занимается СУ ОВД Юго-Восточного округа столицы, послужило заявление экс-следователя МВД Павла Карпова. Вошедший в так называемый "список Магнитского", он утверждал, что Навальный не раз публиковал в Сети ссылки на ленту "Каста неприкасаемых". В этом фильме высказывалось мнение о том, что Карпов может быть причастен к смерти сотрудника фонда Hermitage Capital.

Автор: Злата Богатова

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