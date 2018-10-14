|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Навальному будут предъявлены обвинения по делу о клевете
15:18
Фото: molgvardia.ru
Навальному будут предъявлены обвинения по уголовному делу о клевете, рассказал сам оппозиционер в своем блоге.
По словам политика, он вызван на допрос по делу, которое возбудили еще в 2016 году.
Сутки назад вышедший из-под административного ареста Алексей Навальный рассказал о том, что его обвинят в клевете. По словам оппозиционера, обвинения могут быть ему предъявлены в рамках уголовного дела, возбужденного в 2016 году.
В своем блоге политик отметил, что его уже вызвали на допрос. Следователь МВД связался с адвокатом, который представляет интересы Навального. По его словам, во время этого визита ему и предъявят обвинения. При этом оппозиционер отметил, что арест по данной уголовной статье не предусмотрен, речь может идти лишь о громадных штрафах.
Напомним, в мае 2016 года для возбуждения уголовного дела, расследованием которого занимается СУ ОВД Юго-Восточного округа столицы, послужило заявление экс-следователя МВД Павла Карпова. Вошедший в так называемый "список Магнитского", он утверждал, что Навальный не раз публиковал в Сети ссылки на ленту "Каста неприкасаемых". В этом фильме высказывалось мнение о том, что Карпов может быть причастен к смерти сотрудника фонда Hermitage Capital.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|