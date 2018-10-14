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Певец Стас Пьеха рассказал, почему попал в больницу
14.10.2018 20:40
Фото: belnovosti.by
В больницу экстренно доставлен Стас Пьеха, передают российские СМИ.
Артист уже прокомментировал свою госпитализацию, рассказав о том, что врачи диагностировали у него острый панкреатит.
Ранее в инстаграме Стаса Пьеха появилась фотография, сделанная в больничной палате. Как отметил 38-летний артист в комментарии к этому снимку, жить он будет, "петь тоже".
Предполагается, что в связи с возникшими проблемами со здоровьем, Пьехе придется внести существенные коррективы как в режим питания, так и рабочий график. Артист также сообщил, что в настоящее время продолжается обследование.
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