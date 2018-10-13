Новости шоу-бизнеса

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Саратовской чиновнице, готовой прожить на 3,5 тыс. рублей, платили солидное пособие из бюджета


16:23
Саратовской чиновнице, готовой прожить на 3,5 тыс. рублей, платили солидное пособие из бюджетаФото: runaruna.ru

После случая с теперь уже бывшей главой саратовского министерства труда, занятости и миграции Натальей Соколовой Совет Минтруда намерен обсудить вопрос выплат чиновникам.

Выяснилось, что Соколова, не так давно красочно описывавшая, как можно прожить на 3,5 тысячи рублей в месяц, в течение четырех лет пользовалась возможностью получать матпомощь из бюджетных средств.

Как заявила глава Совета Минтруда Елена Тополева-Солдунова, наличие в заработной плате чиновников денежного довольствия, премий и материальной помощи представляется ей неправильным. Вопрос будет обсуждаться уже 19 октября.

Ранее центр журналистских расследований "Медиаликс 64" выяснил, что уволенная после скандальных высказываний о прожиточном минимуме Наталья Соколова четыре года получала от государства материальную помощь. Отмечалось, что чиновнице из бюджетных денег выплачивалось денежное вознаграждение в двукратном размере, то есть в указанный период она ежегодно получала помимо заработной платы двести тысяч рублей.

Напомним, теперь уже бывшая министр занятости, труда и миграции Саратовской области была снята с поста практически сразу после того, как в Сети распространилась запись, вызвавшая большой общественный резонанс. Соколова, беседуя с коллегами, описывала пользу от скудного питания и пыталась убедить их в том, что на три с половиной тысячи вполне можно прожить. На предложение самой в качестве эксперимента попробовать просуществовать на такую сумму министр ответила, что хоть и обладает решительным характером, ей такие действия не позволяет статус.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 233

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