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Саратовскую чиновницу сняли с поста за слова о том, как хорошо жить на 3,5 тысячи рублей
13:02
Фото: runaruna.ru
В Саратове сняли с поста регионального министра Наталью Соколову, которая ранее оказалась в центре скандала, передают российские СМИ.
Слова чиновницы, с энтузиазмом говорившей, как прекрасно можно прожить на 3,5 тысячи рублей, вызвали большой резонанс.
По данным пресс-службы губернатора Саратовской области, Наталья Соколова снята с поста министра труда, занятости и миграции. Причиной этого стали высказывания чиновницы на тему того, как хорошо можно жить на три с половиной тысячи рублей.
Инцидент уже прокомментировал губернатор Валерий Радаев. По его словам, для высокопоставленного чиновника, возглавляющего региональное ведомство, недопустимо так пренебрежительно относиться к важным для населения вопросам.
Ранее в Сети широко распространилась запись, на которой был запечатлен спор Соколовой с одним из депутатов Саратовской облдумы. Говоря о минимальном продуктовом наборе чиновница, в частности, выразила уверенность в том, что с легкостью бы прожила на три с половиной тысячи. Кроме того, Соколова позволила себе заметить, что скудное питание сделает людей "моложе, красивее и стройнее".
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