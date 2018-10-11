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СМИ Израиля выяснили, кому предстоит управлять российскими С-300 в Сирии
12:01
Фото: youtube.com
Зенитно-ракетными комплексами (ЗРК) С-300, доставленными в Сирию РФ, предстоит военным из Ирана, информируют израильские СМИ, ссылаясь на осведомленные источники. Ранее именно такое вооружение поставлялось из России в Иран, утверждается в публикации.
Как передает DEBKAfile, цитируя источник, близкий к спецслужбам Израиля и Соединенных Штатов, управлять ЗРК С-300, поставленными российской стороной в САР, будут иранские специалисты.
По данным ресурса, специализирующегося в сфере военной разведки, первоначально в Москве собирались доверить иранцам управление сирийскими системами ПВО. Около двух лет назад В 2016 году РФ уже поставляла в Иран комплексы именно такой же модификации С-300ПМУ-2, которую сейчас получили сирийцы.
В публикации DEBKAfile указано, что в настоящее время иранских операторов уже начали перебрасывать на сирийскую территорию.
Отмечается также, что российские власти, вероятно, решили не раскрывать свои планы, чтобы не подвергать опасности своих специалистов, если американцы и израильтяне будут атаковать сирийские ЗРК.
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