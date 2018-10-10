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Кадыров приказал чеченскому хулигану немедленно прибыть в Грозный с родственниками
09:45
Фото: russianla.com
Немедленно явиться в Грозный призвал Кадыров чеченца, который бросил банку в пассажира метро.
Как передает ТАСС, после инцидента лидер Чечни принес извинения от имени своего народа.
Глава Чечни достаточно резко прокомментировал распространившуюся в Сети видеозапись, где некий мужчина бросает жестяную банку в пассажира метро. При этом хулиган выкрикивает: "Ахмат - сила". Отреагировав на инцидент, Рамзан Кадыров призвал автора этого скандального ролика незамедлительно прибыть к столицу Чечни вместе с родственниками. Об этом лидер региона заявил сегодня на своей странице "ВКонтакте".
По словам Кадырова, обычно его "трудно разозлить и вывести из себя". Однако после инцидента он крайне возмущен. При этом чеченский лидер от имени всего своего народа принес извинения тем, кого могли оскорбить действия героя ролика.
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