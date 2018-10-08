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Эксперт: США и Израилю не удастся скопировать технологии С-300
8.10.2018 19:03
Фото: bp-press.ru
Соединенные Штаты, как и Израиль, не смогут получить либо скопировать технологии системы ПВО С-300. убежден руководитель Центра анализа мировой торговли оружием Игорь Коротченко, мнение которого приводит РИА Новости.
По словам эксперта, существующая в нашей стране на сегодняшний день система защиты данных данного комплекса и деятельность отечественной контрразведки обеспечивают уникальность российских разработок. Россия остается "владельцем ноу-хау по С-300", как и было прежде, заявил Игорь Коротченко.
Указав на то, что за рубежом не смогут заполучить технологии, Коротченко подчеркнул, что все спекуляции, которые могут появиться в СМИ об утечке в НАТО и Израиль, являются так называемыми вбросами. Эксперт выступил в пресс-центре МИА "Россия сегодня", где состоялся круглый стол на тему поставки в Сирию С-300 и вопросов, касающихся расстановки сил в Ближневосточном регионе.
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