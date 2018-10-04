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В Белоруссии двух иностранцев объявили персонами нон грата за шпионаж
12:13
Фото: ukranews.com
Минские власти объявили двух иностранцев персонами нон-грата, заподозрив их в осуществлении шпионской деятельности.
Как информирует сегодня ТАСС, с соответствующим заявлением на пресс-конференции выступил глава КГБ Белоруссии.
По словам руководителя Комитета госбезопасности Белоруссии Валерия Вакульчика, решение о признании двоих человек персонами нон грата было принято несколько дней назад. Глава ведомства отметил, что речь в данном случае идет о вопросах, которые связаны со шпионажем.
Гражданство лиц, оказавшихся под подозрением, пока не уточняется.
Вакульчик при этом отметил, что в течение минувшего сентября на территории Белоруссии был задержан шпион.
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