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Путин сменил главу Петербурга


08:19
Путин сменил главу ПетербургаФото: bezduhovnosti.com

Глава российского государства Владимир Путин принял решение о назначении нового губернатора Северной столицы, передают российские СМИ.

Пост предстоит занять Александру Беглову, информирует пресс-служба Кремля.

Ранее Александр Беглов являлся полномочным представителем главы РФ в Северо-Западном федеральном округе. Кроме того, в прошлом его уже назначали временно исполняющим обязанности губернатора Петербурга.

По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, российский президент провел встречу с Александром Бегловым и Георгием Полтавченко. Как стало известно. Владимир Путин предложил Полтавченко занять пост председателя совета директоров ОСК, а Беглова назначил исполняющим обязанности губернатора вплоть до выборов.

По мнению политологов, комментарий которых приводит ТАСС, Беглов довольно хорошо осведомлен о городской повестке и может достаточно быстро войти в курс дела. Кроме того, пятнадцать лет назад он уже был врио главы города.

Как подчеркнул профессор факультета международных отношений Петербургского госуниверситета Николай Межевич, Беглов "имеет прекраснейший опыт работы в Смольном". Ему известно, как там принимаются решения. Учитывая его опыт врио губернатора, предшествующий приходу Валентины Матвиенко в 2003 году, когда он успел продемонстрировать эффективность своей деятельности, какой-либо альтернативы такого уровня на сегодняшний день просто не имеется.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 230

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