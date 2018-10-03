Путин сменил главу Петербурга

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08:19

Фото: bezduhovnosti.com



Глава российского государства Владимир Путин принял решение о назначении нового губернатора Северной столицы, передают российские СМИ.



Пост предстоит занять Александру Беглову, информирует пресс-служба Кремля.



Ранее Александр Беглов являлся полномочным представителем главы РФ в Северо-Западном федеральном округе. Кроме того, в прошлом его уже назначали временно исполняющим обязанности губернатора Петербурга.



По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова , российский президент провел встречу с Александром Бегловым и Георгием Полтавченко . Как стало известно. Владимир Путин предложил Полтавченко занять пост председателя совета директоров ОСК , а Беглова назначил исполняющим обязанности губернатора вплоть до выборов.



По мнению политологов, комментарий которых приводит ТАСС, Беглов довольно хорошо осведомлен о городской повестке и может достаточно быстро войти в курс дела. Кроме того, пятнадцать лет назад он уже был врио главы города.



Как подчеркнул профессор факультета международных отношений Петербургского госуниверситета Николай Межевич , Беглов "имеет прекраснейший опыт работы в Смольном". Ему известно, как там принимаются решения. Учитывая его опыт врио губернатора, предшествующий приходу Валентины Матвиенко в 2003 году, когда он успел продемонстрировать эффективность своей деятельности, какой-либо альтернативы такого уровня на сегодняшний день просто не имеется.



Автор: Злата Богатова

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