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Петербуржца задержали по подозрению в жестоком убийстве сына-школьника


3.10.2018 14:16
Петербуржца задержали по подозрению в жестоком убийстве сына-школьникаФото: bezformata.ru

Полиция Северной столицы задержала 43-летнего местного жителя по подозрению в жестоком убийстве собственного сына-школьника.

По предварительным данным, причиной смерти 11-летнего мальчика стали ранения головы, нанесенные топором.

Как сообщили представители регионального ГСУ СКР, в момент совершения преступления подозреваемый был пьян. Находясь в состоянии сильнейшего алкогольного опьянения, он расправился с собственным сыном. Убийство было совершено в квартире одного из домов по Нарвскому проспекту, где проживала семья.

Мальчик, получивший множественные удары топором по голове, скончался на месте. 43-летнего мужчину, в отношении которого уже возбуждено уголовное дело, вскоре задержали. Следствие намерено ходатайствовать об его аресте. Мотивы преступления устанавливаются.

По данным ряда источников, отец воспитывал сына один. Мать мальчика, учившегося в четвертом классе, ранее скончалась. Отмечается, что мужчина в последнее время регулярно злоупотреблял спиртным.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 211

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