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Петербуржца задержали по подозрению в жестоком убийстве сына-школьника
3.10.2018 14:16
Фото: bezformata.ru
Полиция Северной столицы задержала 43-летнего местного жителя по подозрению в жестоком убийстве собственного сына-школьника.
По предварительным данным, причиной смерти 11-летнего мальчика стали ранения головы, нанесенные топором.
Как сообщили представители регионального ГСУ СКР, в момент совершения преступления подозреваемый был пьян. Находясь в состоянии сильнейшего алкогольного опьянения, он расправился с собственным сыном. Убийство было совершено в квартире одного из домов по Нарвскому проспекту, где проживала семья.
Мальчик, получивший множественные удары топором по голове, скончался на месте. 43-летнего мужчину, в отношении которого уже возбуждено уголовное дело, вскоре задержали. Следствие намерено ходатайствовать об его аресте. Мотивы преступления устанавливаются.
По данным ряда источников, отец воспитывал сына один. Мать мальчика, учившегося в четвертом классе, ранее скончалась. Отмечается, что мужчина в последнее время регулярно злоупотреблял спиртным.
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