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В Ереване несколько тысяч человек окружили здание парламента
2.10.2018 22:37
Фото: kavkaz-uzel.ru
Несколько тысяч человек собрались у парламента Армении, ожидая окончания переговоров премьера страны Пашиняна с депутатами, передает агентство "Интерфакс".
По данным ряда источников, группе демонстрантов удалось прорваться в здание.
Как стало известно, в Ереване в ожидании итогов переговоров премьер-министра Армении Никола Пашиняна и парламентариев тысячи людей окружили правительственное здание. Темой встречи является проведение внеочередных парламентских выборов.
Отмечается, что собравшиеся выкрикивают лозунги, призывая силы, представленные в нынешнем парламенте, к уходу в отставку. В числе митингующих у здания парламента был замечен и Айк Марутян, занимающий пост мэра армянской столицы.
Напомним, минувшей весной парламент Армении избрал оппозиционного лидера Никола Пашиняна на пост премьер-министра страны. За его кандидатуру, которая на тот момент была единственной, отдали свои голоса в общей сложности 59 депутатов. Предшественник Пашиняна Серж Саргсян объявил об уходе в отставку в связи с продолжающимися в стране массовыми акциями протестов. На фоне митингов сторонников оппозиции в правящей парламентской коалиции Армении начал происходить распад.
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