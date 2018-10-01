Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Москве ответили на угрозы посла США в НАТО уничтожить российские ракеты

19:14

Фото: vk.me



В Госдуме отреагировали на заявления постпреда Соединенных Штатов при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон, которая рассказала о последствиях тайного создания системы крылатых ракет, запрещенных договором РСМД.



В частности, в Москве напомнили о том, что РФ способна дать ядерный ответ на ракетную угрозу с американской стороны.



Ранее постпред США при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон заявила о последствиях тайного создания системы крылатых ракет, производство которых запрещено в соответствии с договором Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД). По ее словам, в Вашингтоне могут рассмотреть возможность нанесения удара еще до того момента, когда это вооружение будет готово к использованию.



В Госдуме, прокомментировав угрозы с американской стороны, напомнили о том, что российские власти руководствуются собственной военной доктриной в целях уничтожения подобных угроз. Как отметил первый замглавы комитета ГД по обороне Александр Шерин, о российской доктрине всем известно, и в Москве будут ее придерживаться.



Такого рода утверждения, сравнимые с заявлением Хатчисон, сейчас позволяют себе лишь представители нынешнего киевского руководства. Однако когда подобные реплики звучат со стороны Соединенных Штатов, создается впечатление, что "у них все плохо", добавил депутат, интервью с которым опубликовало Федеральное агентство новостей.



Автор: Злата Богатова

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