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Иранские военные атаковали экстремистов, причастных к теракту в Ахвазе, в Сирии


11:27
Иранские военные атаковали экстремистов, причастных к теракту в Ахвазе, в СирииФото: lyudiipolitika.ru

Иранские военные атаковали экстремистов в Сирии к востоку от Евфрата, передают международные СМИ.

Ранее тот же район был подвергнут обстрелу баллистическими ракетами.

Как стало известно, семь беспилотников иранских ВС атаковали позиции экстремистов в Сирии к востоку от Евфрата. До этого Корпус "стражей исламской революции" (КСИР, элитные части Вооруженных сил Ирана) нанесли удар по тому же району с использованием баллистических ракет.

Со ссылкой на представителей официального Тегерана телевизионный канал PressTV сообщает, что обстрел ведется по организаторам недавнего теракта в Ахвазе. После первой атаки иранские военные направили в указанный район боевые дроны. Проведя мониторинг и оценив последствия нанесенного ракетного удара, они способны поражать цели противника, если такие будут выявлены.

Напомним, на прошлой неделе власти Саудовской Аравии заявили, что решительно отрицают всякую причастность к террористической атаке в Ахвазе. В МИД королевства прокомментировали заявление верховного лидера Ирана Али Хаменеи, который сообщил о финансовой поддержке, которую Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Саудовская Аравия могли оказывать боевикам.

Жертвами инцидента, случившегося в иранском городе Ахвазе во время военного парада, стали почти тридцать человек, более пятидесяти были ранены.

Автор: Злата Богатова

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