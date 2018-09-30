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Российские гимнастки одержали победу на клубном ЧМ в Японии
30.9.2018 21:49
Фото: rt.com
Отечественные спортсменки увезли все золото с проводившегося в Японии клубного Чемпионата мира по художественной гимнастике.
Как сообщает канал "МИР 24", российские гимнастки на этом турнире выступили как во взрослом. так и юниорском зачете.
Российские гимнастки Дина и Арина Аверины выступали во взрослом зачете, в юниорском клуб представляла Анастасия Сергеева.
В соответствии с регламентом такого рода спортивных соревнований, победителем становится клуб, гимнасткам которого удается набрать наибольшее число баллов по итогам личного соперничества. В результате лидером был признан отечественный клуб "Газпром" - наши девушки смогли набрать 236,1 балла.
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