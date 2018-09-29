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В Крыму встречают делегацию из Норвегии
20:19
Фото: blogspot.com
Членов норвежской делегации, прибывших сегодня на полуостров, поразили темпы стремительного развития Крыма, передают российские СМИ.
По словам Юрия Гемпеля, возглавляющего комитет местного парламента по межнациональным отношениям, иностранцы прибыли утром.
Как отметил Гемпель, в состав норвежской делегации входят девять человек. В их числе - члены разных политических партий и представители народной дипломатии. Во главе этой группы - руководитель общественной организации "Норвежская народная дипломатия" Хендрик Вебер. В прошлом он уже не раз посещал Крым, в частности, в качестве иностранного наблюдателя на президентских выборах.
Когда европейцам показали крымскую столицу, с особой заинтересованностью они отреагировали на аэропорт. Большое внимание было уделено и созданию новых дорог, рассказал Гемпель.
Сегодняшняя программа включает различные экскурсии, норвежцам предстоит посетить Симферополь, увидеть Добровскую долину, а также побывать в Ялте. Кроме того, иностранные гости собираются отправиться в Севастополь и Бахчисарай.
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