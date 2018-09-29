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Родителям юноши, устроившего пожар в лесу, придется выплатить 10 млн рублей
29.9.2018 23:50
Фото: shswavebreaker.com
В Челябинске десять миллионов рублей придется выплатить семье подростка, который признан виновником пожара в лесу.
Соответствующее решение было вынесено Октябрьский районный суд столицы Южного Урала, передают региональные СМИ.
Со ссылкой на представителей региональной прокуратуры уточняется, что ЧП случилось в минувшем мае. Шестнадцатилетний юноша поджег выброшенный диван на полигоне, пытаясь достать каркас, чтобы сдать его в металлолом. Подросток ушел с полигона, не потушив как следует злосчастный диван, установили в ходе расследования.
Огонь начал быстро распространяться по сухой прошлогодней траве и перешел на деревья. Пламя в результате повредило более четырехсот кубометров сосен и свыше двухсот кубометров березы. Совокупный ущерб, который был нанесен лесничеству, превысил четырнадцать миллионов рублей.
Подростка, признанного виновником лесного пожара, приговорили к наказанию в виде года условно. При вынесении приговора суд также удовлетворил денежный иск, в котором речь шла о десяти миллионах рублей.
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