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В стычках с израильтянами погибли 6 палестинцев, ранены более 500
09:32
Фото: leta.lv
Палестинцы вновь гибнут в стычках с израильскими силовиками, передает ТАСС.
Жертвами противостояния стали шесть человек. Свыше пятисот пострадали, более семидесяти из них получили пулевые ранения.
На границе сектора Газа в минувшую пятницу, 28 сентября, вновь произошли стычки между палестинцами и израильскими военнослужащими. В результате погибли не менее шести жителей анклава. По информации палестинского Минздрава, в числе жертв беспорядков есть подростки, двенадцати и четырнадцати лет. Более ста раненых были экстренно доставлены в больницы, более семидесяти из них получили пулевые ранения. Состояние нескольких пациентов врачи оценивают как тяжелое.
Напомним, "Марши возвращения", очередной из которых начался вчера в Газе после пятничной молитвы, продолжаются с весны. С конца марта сотни жителей Палестины устремляются к заградительной полосы с израильской территорией, где практически каждую неделю происходят стычки с силовиками. Представители еврейского государства в ответ на летящие в них камни используют слезоточивый газ и открывают стрельбу резиновыми пулями.
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