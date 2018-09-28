Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В стычках с израильтянами погибли 6 палестинцев, ранены более 500

09:32

Фото: leta.lv



Палестинцы вновь гибнут в стычках с израильскими силовиками, передает ТАСС.



Жертвами противостояния стали шесть человек. Свыше пятисот пострадали, более семидесяти из них получили пулевые ранения.



На границе сектора Газа в минувшую пятницу, 28 сентября, вновь произошли стычки между палестинцами и израильскими военнослужащими. В результате погибли не менее шести жителей анклава. По информации палестинского Минздрава, в числе жертв беспорядков есть подростки, двенадцати и четырнадцати лет. Более ста раненых были экстренно доставлены в больницы, более семидесяти из них получили пулевые ранения. Состояние нескольких пациентов врачи оценивают как тяжелое.



Напомним, "Марши возвращения", очередной из которых начался вчера в Газе после пятничной молитвы, продолжаются с весны. С конца марта сотни жителей Палестины устремляются к заградительной полосы с израильской территорией, где практически каждую неделю происходят стычки с силовиками. Представители еврейского государства в ответ на летящие в них камни используют слезоточивый газ и открывают стрельбу резиновыми пулями.



Автор: Злата Богатова

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