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Лавров призвал Запад вразумить Киев
28.9.2018 23:23
Фото: livejournal.com
Вместо выполнения минских соглашений и налаживания конструктивного взаимодействия с самопровозглашенными республиками Донбасса киевские власти продолжают тешить себя иллюзиями о введении оккупационных сил, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
Выступая во время Генассамблее ООН министр обратился к руководству западных стран с призывом вразумить украинские власти. По словам российского дипломата, в Киеве все чаще грозят силовыми сценариями решения конфликта на востоке страны. Тем, кто сейчас опекает украинские власти, необходимо "вразумить своих подопечных", - заявил Сергей Лавров.
Как отметил глава отечественного дипломатического ведомства, страны Запада должны заставить Киев "прекратить блокаду Донбасса", а также покончить с дискриминацией представителей нацменьшинств, которая продолжается практически по всей украинской территории.
Напомним, не так давно украинский коллега Лаврова решил поделиться информацией о разработанном в Киеве "тайном плане" по восстановлению мира в Донбассе. По словам Павла Климкина, важную роль должно сыграть присутствие в регионе миротворческого контингента.
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