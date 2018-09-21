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В Киеве рассказали о плане по восстановлению мира в Донбассе
15:49
Фото: pravda-tv.ru
Глава украинского МИД сообщил о подробностях разработанного "тайного плана" по восстановлению мира в Донбассе.
По словам Павла Климкина, план включает три пункта.
Руководитель украинского дипломатического ведомства Павел Климкин отметил, что план разрабатывался с участием западными стран Запада. Об основных моментах этого тайного плана он рассказал в эфире радио "Новое время". По словам министра, важную роль должно сыграть присутствие миротворческого контингента. При этом Климкин сказал, что численность миротворцев не имеет особого значения, в отличие от других двух пунктов.
В качестве второй составляющей киевского "тайного плана" глава МИД Украины упомянул полицейские силы. Им предстоит обеспечить "реальное разоружение", а также нести ответственность за безопасность. Последним компонентом станет международная администрация. По словам Климкина, она сможет заменить властные структуры в зоне конфликта.
Напомним, киевские власти на протяжении последнего времени периодически анонсируют подобные планы. В прошлом году пресса писала о намерениях украинского лидера Петра Порошенко приступить к реинтеграции Донбасса. Соответствующие замыслы у главы государства появились перед поездкой в Соединенные Штаты.
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