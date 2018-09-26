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В Киеве вместо Ленина появилась гигантская синяя ладонь
20:14
Фото: runews24.ru
В центре украинской столицы появилась гигантская синяя рука, передает РИА Новости. Для нового арт-объекта, созданного румынским скульптором, выбрали место, где в прошлом возвышался памятник Ленину.
Как стало известно из сообщения пресс-службы Киевской горадминистрации, арт-объект был установлен на время. Большая синяя рука, которую создал румынский скульптор Богдан Раци, согласно его замыслу, символизирует общение и дружбу.
Более трех лет назад на территории Украины действует закон, запрещающий коммунистическую символику, которую киевские власти уравняли с атрибутикой нацистов. В соответствии с этим документом были переименованы множество объектов, носивших названия с советских времен, включая города. Всего же в список, составленный экспертами Института национальной памяти, оказались включенными свыше пятисот деятелей. Все они попали под закон о так называемой декоммунизации.
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