Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Киеве вместо Ленина появилась гигантская синяя ладонь

20:14

Фото: runews24.ru



В центре украинской столицы появилась гигантская синяя рука, передает РИА Новости. Для нового арт-объекта, созданного румынским скульптором, выбрали место, где в прошлом возвышался памятник Ленину.



Как стало известно из сообщения пресс-службы Киевской горадминистрации, арт-объект был установлен на время. Большая синяя рука, которую создал румынский скульптор Богдан Раци, согласно его замыслу, символизирует общение и дружбу.



Более трех лет назад на территории Украины действует закон, запрещающий коммунистическую символику, которую киевские власти уравняли с атрибутикой нацистов. В соответствии с этим документом были переименованы множество объектов, носивших названия с советских времен, включая города. Всего же в список, составленный экспертами Института национальной памяти, оказались включенными свыше пятисот деятелей. Все они попали под закон о так называемой декоммунизации.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 106

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