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Затонувший 400 лет назад корабль найден у берегов Португалии
09:27
Фото: samlib.ru
Португальским археологам удалось отыскать у берегов Лиссабона корабль, который затонул в XVI веке.
По данным CNN, дайверы уже смогли провести первое внутреннее исследование судна.
На борту археологи нашли изготовленную, предположительно, в Китае керамику, каури и различные специи. По мнению экспертов, открытие имеет большой научный интерес. Вероятно, корабль плыл в Португалию после экспедиции в Индию, однако установить точнее его название и судьбу лишь предстоит после изучения архивных материалов и дальнейшего анализа затонувшего судна.
Напомним, ранее в Великобритании нашли письмо, из-за которого итальянского астронома Галилео Галилея начали обвинять в ереси. В этом послании он излагал своему другу Бенедетто Кастелли теорию о движении Земли вокруг Солнца.
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