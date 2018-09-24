Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Президента Молдавии вновь временно отстранили от власти

06:08

Фото: naprolom.info



Молдавский лидер Игорь Додон расценил как незаконное решение Конституционного суда (КС) страны, согласно которому его в очередной раз временно отстранили от власти.



В своем Facebook президент республики заявил о том, что допущено "двойное беззаконие".



По словам молдавского президента, принимая решение об отстранении легитимно избранного прямым голосованием народа президента, КС не только свел на нет все попытки Игоря Додона противостоять серьезному нарушению законодательства, но и допустил само нарушение. Именно так Додон расценил действия и.о. первого лица страны.



Поделившись мнением о случившемся накануне в Кишиневе, Додон отметил, КС пренебрег всеми законными аргументами, которые он ранее постарался привести. Речь идет о том, что глава государства был настроен против назначения на пост главы Министерства здравоохранения, труда и соцзащиты Сильвии Раду, а Николая Чубука — министром сельского хозяйства и регионального развития. С таким требованием ранее выступил молдавский премьер Павел Филип.



Как подчеркнул Додон, кандидатура Раду не отвечает требованиям, которые содержатся в законе о госдолжности и не соответствует статусу госслужащего. Чубука же, пояснил глава государства, нельзя назначать министром, потому что он не отвечает критериям неподкупности.



Решение о временном отстранении Додона от обязанностей президента страны КС вынес уже в четвертый раз. Напомним, лишь в течение минувшего января подобное происходило дважды. Суд тогда постановил, что спикер парламента или премьер-министр имеют право запретить трансляцию новостных и информационно-аналитических передач из РФ - Додон сделать это не согласился. За несколько дней до этого полномочия главы государства приостановили в связи с нежеланием президента утверждать кандидатуры министров и вице-премьеров, которые предлагал глава правительства.



Автор: Злата Богатова

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