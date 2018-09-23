Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Жириновского вызвали на допрос в СБУ

13:15

Фото: livejournal.com



Служба безопасности Украины (СБУ) вызывает на допрос в качестве подозреваемого депутата Госдумы РФ, главу Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Владимира Жириновского.



В соответствующей повестке, опубликованной правительственным изданием "Урядовый курьер", указано, что российского политика в Киеве хотели бы видеть 27 сентября.



Ранее суд в Киеве принял решение о возможности проведения специального досудебного расследования в отношении Владимира Жириновского за поддержку ЛНР и ДНР. Кроме лидера ЛДПР, фигурантами этого дела оказались двое депутатов Государственной Думы.



Украинская сторона намеревается во время допроса предъявить обвинения Жириновскому и дать ему возможность ознакомиться с собранными по делу материалами. По мнению киевских властей, Жириновский и двое депутатов Госдумы оказывали финансовую поддержку терроризма, выступая с призывами к сбору денежных средства для жителей Донбасса. В Генпрокуратуре Украины ранее заявили о том, что им может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до двенадцати лет с конфискацией имущества.



По словам российского деятеля, возбуждение против него на Украине уголовного дела он воспринимает как "политическое преследование".



В прошлом киевское руководство неоднократно объявляло о заведении уголовных дел против отечественных политических деятелей. Среди российских политиков, которые упоминались в качестве фигурантов, ранее оказывались глава Крыма Сергей Аксенов, бывший прокурор Крыма и депутат ГД Наталья Поклонская, командующий Черноморским флотом Александр Витко. Все подобные решения какого-либо практического применения на текущий момент не имели.



Автор: Злата Богатова

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