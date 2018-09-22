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В Польше с отвращением отреагировали на слова оскорблявшего Путина украинского посла


01:33
В Польше с отвращением отреагировали на слова оскорблявшего Путина украинского послаФото: newsru.md

В Варшаве с отвращением прокомментировали реплики украинского посла, который ранее высказывал оскорбления в адрес главы РФ Владимира Путина.

По мнению представителей польских властей, дипломат уже "перешел черту".

Перейдя к языку шантажа, украинский посол "перешел черту", заявили представители властей Польши. В Варшаве с отвращением отреагировали на заявления Андрея Дещицы, сообщает ZN.UA со ссылкой на источник в польском правительстве.

Ранее украинский дипломат, выступая в эфире польского радио, заявил о том, что киевское руководство может снять запрет на эксгумационные работы на Украине лишь после того, как поляки восстановят у себя все уничтоженные украинские памятники.

Напомним, в прошлом году в Киеве было принято решение об отзыве разрешения на проведение поисково-эксгумационных мероприятий, связанных с останкоамив поляков, которые в прошлом были похоронены на Украине. В Варшаве с этим не согласилась, а в ноябре вопрос был вынесен на обсуждение глав государств.

Летом 2014 года Андрей Дещица, занимавший на тот момент пост и.о. главы МИД Украины, решил поучаствовать в акции протеста, которая проходила возле здания российской дипмиссии  в Киеве. В частности, министр тогда декламировал матерную футбольную кричалку, в которой содержались оскорбления президента РФ Владимира Путина. Спустя несколько дней на фоне разразившегося скандала дипломата сняли с должности. Через несколько месяцев Дещица был назначен послом в Польшу.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 104

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