Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Польше с отвращением отреагировали на слова оскорблявшего Путина украинского посла

01:33

Фото: newsru.md



В Варшаве с отвращением прокомментировали реплики украинского посла, который ранее высказывал оскорбления в адрес главы РФ Владимира Путина.



По мнению представителей польских властей, дипломат уже "перешел черту".



Перейдя к языку шантажа, украинский посол "перешел черту", заявили представители властей Польши. В Варшаве с отвращением отреагировали на заявления Андрея Дещицы, сообщает ZN.UA со ссылкой на источник в польском правительстве.



Ранее украинский дипломат, выступая в эфире польского радио, заявил о том, что киевское руководство может снять запрет на эксгумационные работы на Украине лишь после того, как поляки восстановят у себя все уничтоженные украинские памятники.



Напомним, в прошлом году в Киеве было принято решение об отзыве разрешения на проведение поисково-эксгумационных мероприятий, связанных с останкоамив поляков, которые в прошлом были похоронены на Украине. В Варшаве с этим не согласилась, а в ноябре вопрос был вынесен на обсуждение глав государств.



Летом 2014 года Андрей Дещица, занимавший на тот момент пост и.о. главы МИД Украины, решил поучаствовать в акции протеста, которая проходила возле здания российской дипмиссии в Киеве. В частности, министр тогда декламировал матерную футбольную кричалку, в которой содержались оскорбления президента РФ Владимира Путина. Спустя несколько дней на фоне разразившегося скандала дипломата сняли с должности. Через несколько месяцев Дещица был назначен послом в Польшу.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 104

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 22.9.2018 15:49 В Киеве рассказали о плане по восстановлению мира в Донбассе‍

В Киеве рассказали о плане по восстановлению мира в Донбассе‍ 21.9.2018 22:00 Американские СМИ рассказали об усовершенствовании "божественной" артиллерии РФ

Американские СМИ рассказали об усовершенствовании "божественной" артиллерии РФ 21.9.2018 16:45 Песков опроверг сведения о том, что Путин отказывался говорить с Асадом

Песков опроверг сведения о том, что Путин отказывался говорить с Асадом 21.9.2018 12:02 СМИ: Меркель публично оскорбила Мэй‍

СМИ: Меркель публично оскорбила Мэй‍ 19.9.2018 10:29 Во Львове запрещено публичное использование произведений на русском языке