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Парапланерист из Москвы разбился на соревнованиях в КБР
22.9.2018 12:57
Фото: debatos.com
В КБР разбился приехавший из Москвы участник соревнований по парапланеризму, передают российские СМИ.
По предварительным данным, мужчина мог отклониться от маршрута.
В горах Кабардино-Балкарии разбился парапланерист из Москвы. ЧП случилось на территории Чегемского района КБР. Как передает ТАСС со ссылкой на Мухаммата Гулиева, который возглавляет Нальчикский филиал Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС РФ, трагический инцидент зафиксирован неподалеку от горы Ак-Кая.
Прибывший для участия в турнире парапланерист, по предварительным данным, мог отклониться от маршрута. В результате он не смог набрать нужную высоту. Когда мужчину нашли, он уже не подавал признаков жизни.
Обстоятельства случившегося предстоит установить сотрудникам правоохранительных органов. По факту гибели москвича уже проводится соответствующая проверка, по итогам которой позже будет принято процессуальное решение о возбуждении уголовного дела.
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